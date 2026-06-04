Cina: Esteri, politica su sovvenzioni industriali è conforme a norme OMC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La politica cinese in materia di sovvenzioni industriali è pienamente conforme alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha dichiarato ieri la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, quando le è stato chiesto di commentare un rapporto pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativo alle sovvenzioni industriali.

Mao ha affermato che le aziende cinesi raggiungono il successo non grazie a tali sovvenzioni, ma attraverso la competizione di mercato, la costante innovazione, la presenza globale e il vantaggio offerto dall’enorme mercato cinese.

Sottolineando che la politica cinese sulle sovvenzioni industriali si basa su principi di apertura, equità e conformità, e si attiene rigorosamente alle norme dell’OMC, Mao ha dichiarato che tali sovvenzioni costituiscono una pratica diffusa in tutto il mondo.

Ciò che conta è che siano conformi alle norme dell’OMC, ha dichiarato Mao, aggiungendo che si auspica che l’organizzazione internazionale svolga un ruolo costruttivo, e non il contrario.

(ITALPRESS).