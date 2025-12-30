Cina: esercitazioni militari intorno a Taiwan contro le forze separatiste

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le esercitazioni militari in corso condotte dal Comando del teatro orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese intorno all’isola di Taiwan rappresentano un’azione punitiva e deterrente contro le forze separatiste che mirano all'”indipendenza di Taiwan” attraverso il rafforzamento militare, ha dichiarato martedì un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda in merito ai recenti commenti di un leader statunitense sulle esercitazioni, codificate come “Missione di giustizia 2025”, iniziate lunedì.

Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese e le esercitazioni militari in questione costituiscono una “mossa necessaria per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, ha aggiunto Lin.

(ITALPRESS).