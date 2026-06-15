Cina: energia verde e prodotti locali in mostra all’expo di Kunming (2)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice si informa sul vino locale durante la decima China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 13 giugno 2026.
La China-South Asia Expo si svolge dall’11 al 16 giugno a Kunming, nella provincia dello Yunnan. Una varietà di prodotti tipici locali esposti all’expo consente ai visitatori di conoscere meglio la provincia dello Yunnan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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