Pubblicato il bando del turismo congressuale

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati pubblicati i bandi relativi al Cartellone delle manifestazioni del turismo del segmento MICE (Meeting, Incentives, Conferences – Events), finalizzati all’incremento dello sviluppo del turismo congressuale e suddiviso su due misure, con un finanziamento di 200.000 euro ciascuna: la prima misura, MIC “Meeting, Incentive & Congress”, mira a sostenere gli eventi collaterali correlati a fiere, congressi e incentive travels; tali eventi collaterali devono avere finalità di promozione turistica di località o siti della Sardegna e/o di promozione della cultura sarda (ambito artistico, artigianale, enogastronomico, folkloristico, ecc).

La domanda di contributo può essere presentata da organismi pubblici e privati, in forma singola o associata, con richiesta di finanziamento fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo erogabile di 20.000 euro. La seconda misura, “Events”, mira a sostenere l’organizzazione di manifestazioni complesse che si caratterizzano per pluralità di attività o per diverse tipologie di eventi, comunque collegati ad attività congressuali, le quali devono assommare un minimo del 25% delle spese ammissibili.

Tra le attività devono essere presenti almeno tre delle seguenti categorie: sport, spettacolo, esperienziale, enogastronomico, culturale. Per tale misura la domanda di contributo può essere presentata dai soli Comuni -in forma singola o associata- con richiesta di finanziamento fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo erogabile di 50.000 euro. All’interno del progetto, almeno il 20% del contributo dovrà essere obbligatoriamente investito in attività di comunicazione e promozione.

“Il settore MICE rappresenta un asset strategico per il turismo congressuale e professionale della Sardegna –afferma l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu– Si tratta di un comparto capace di rafforzare concretamente i processi di destagionalizzazione, elemento fondamentale per garantire continuità, crescita e sostenibilità all’intero sistema turistico regionale. Sostenere e promuovere il turismo congressuale significa investire in un modello di sviluppo capace di valorizzare le eccellenze territoriali, consolidare l’operatività delle strutture ricettive e incentivare l’utilizzo delle infrastrutture dedicate agli eventi anche al di fuori dei tradizionali periodi di alta stagione. La Sardegna dispone di location di straordinario pregio, un patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico unico. Per questo motivo, il rafforzamento del settore MICE deve essere considerato una priorità strategica, finalizzata a posizionare l’Isola come destinazione di riferimento nel mercato nazionale e internazionale del turismo congressuale e degli eventi, accrescendo la sua attrattività e contribuendo a uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio”.

La domanda di contributo per entrambi i bandi dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando, entro il 25 giugno 2026 e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) alla mail [email protected] Tra i criteri premiali assume un ruolo centrale la stagionalità, ovvero l’organizzazione dell’evento nei periodi di bassa stagione. Le domande devono essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel link dedicati scaricabili dal sito Regione Sardegna.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).