Cina: energia verde e prodotti locali in mostra all’expo di Kunming (1)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori osservano un modello che presenta una base energetica integrata presso il Padiglione dell’energia verde durante la decima China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 13 giugno 2026.

La decima China-South Asia Expo si è aperta giovedì a Kunming. L’evento pone l’accento sul rafforzamento del commercio regionale e della cooperazione industriale, sotto il tema “Solidarietà e coordinamento per uno sviluppo comune”. L’expo comprende 13 padiglioni, che coprono settori che spaziano dall’energia verde, al commercio dei servizi e alla manifattura, fino all’industria del caffè. Nel Padiglione dell’energia verde, che copre un’area di circa 10.000 metri quadrati, i visitatori possono conoscere le innovazioni della scienza e della tecnologia energetica, come l’ispezione digitale, il pattugliamento con droni e la gestione e manutenzione intelligenti, attraverso plastici digitali, scenari di gestione e manutenzione intelligenti, esperienze virtuali e altro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).