Cina: emesso avviso sugli studi all’estero in Giappone

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il Ministero dell’Istruzione cinese ha pubblicato domenica un avviso per gli studenti all’estero, esortando gli studenti cinesi attualmente in Giappone o che intendono recarvisi a valutare attentamente i rischi, adottare le necessarie precauzioni e pianificare gli studi con prudenza.

Il ministero ha affermato che i rischi per la sicurezza dei cittadini cinesi in Giappone sono aumentati, citando la recente scarsa sicurezza pubblica del Paese, un aumento dei crimini contro cittadini cinesi e un ambiente di studio complessivamente sfavorevole.

(ITALPRESS).