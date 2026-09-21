NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri le delegazioni di Cina e Stati Uniti hanno avuto scambi sinceri, approfonditi e costruttivi durante le consultazioni su questioni economiche e commerciali.

Il vice primo ministro cinese He Lifeng, a capo della delegazione cinese, ha tenuto a New York dei colloqui economici e commerciali con il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, a capo della delegazione USA, e con il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer.

Guidate dall’importante consenso raggiunto dai capi di Stato dei due Paesi, le parti hanno avuto scambi su importanti questioni economiche e commerciali di interesse comune, nonché sull’attuazione del consenso raggiunto nei precedenti colloqui, attenendosi ai principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti.

Le parti hanno inoltre dialogato su questioni legate all’intelligenza artificiale.

(ITALPRESS).