Cina: e-commerce transfrontaliero, 140 mln di acquirenti nel primo semestre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel primo semestre (H1) del 2026, in totale 140 milioni di persone in Cina hanno effettuato acquisti attraverso piattaforme di e-commerce transfrontaliero, mentre le esportazioni tramite magazzini all’estero sono aumentate di 3,3 volte. Lo ha dichiarato oggi il massimo responsabile delle dogane del Paese.

Illustrando la solida crescita dei nuovi modelli e formati commerciali nel settore dell’e-commerce transfrontaliero, Sun Meijun, a capo dell’Amministrazione generale delle dogane, ha reso noti i dati nel corso di una conferenza stampa.

Nel 2025, il totale delle importazioni e delle esportazioni cinesi tramite l’e-commerce transfrontaliero ha raggiunto i 2.840 miliardi di yuan, circa 418,06 miliardi di dollari, con un aumento del 4,8% su base annua, secondo i dati doganali.

Le esportazioni tramite acquisti di mercato hanno nel frattempo superato gli 800 miliardi di yuan nello stesso periodo.

(ITALPRESS).