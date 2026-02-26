PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 24 febbraio 2026, mostra un contadino alla guida di un macchinario agricolo mentre ara un campo nel villaggio di Qicheng, città di Qinyang, nella provincia dello Henan, nella Cina centrale. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, in tutto il Paese i contadini sono impegnati nelle attività di produzione agricola durante la stagione del lavoro nei campi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
