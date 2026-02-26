Cina: dopo la Festa di primavera riprende il lavoro nei campi (2)

(260226) -- BEIJING, Feb. 26, 2026 (Xinhua) -- An aerial drone photo taken on Feb. 24, 2026 shows farmers harvesting vegetables in the fields of Jiuchi Town, Pengzhou City, southwest China's Sichuan Province. After the Spring Festival holiday, farmers are busy with agricultural production in the farming season across the country. (Photo by Luo Guoyang/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata con drone il 24 febbraio 2026, mostra dei contadini intenti a raccogliere ortaggi nei campi della cittadina di Jiuchi, città di Pengzhou, nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, in tutto il Paese i contadini sono impegnati nelle attività di produzione agricola durante la stagione del lavoro nei campi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

