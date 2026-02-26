PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata con drone il 24 febbraio 2026, mostra dei contadini intenti a raccogliere ortaggi nei campi della cittadina di Jiuchi, città di Pengzhou, nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, in tutto il Paese i contadini sono impegnati nelle attività di produzione agricola durante la stagione del lavoro nei campi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
