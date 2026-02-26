PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei contadini al lavoro in una risaia del villaggio di Manla, contea di Menghai, nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 23 febbraio 2026. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, in tutto il Paese i contadini sono impegnati nelle attività di produzione agricola durante la stagione del lavoro nei campi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
