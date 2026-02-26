Cina: dopo la Festa di primavera riprende il lavoro nei campi (1)

(260226) -- BEIJING, Feb. 26, 2026 (Xinhua) -- Farmers work in a paddy field of Manla Village, Menghai County in Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province, Feb. 23, 2026. After the Spring Festival holiday, farmers are busy with agricultural production in the farming season across the country. (Photo by Zuo Lianjiang/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei contadini al lavoro in una risaia del villaggio di Manla, contea di Menghai, nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 23 febbraio 2026. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, in tutto il Paese i contadini sono impegnati nelle attività di produzione agricola durante la stagione del lavoro nei campi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE