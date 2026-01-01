DONGYING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 31 dicembre 2025, mostra il ponte autostradale-ferroviario sul fiume Giallo di Dongying, in costruzione nell’omonima città della provincia orientale cinese dello Shandong. Il ponte, lungo 2.230,4 metri e che fa parte della ferrovia ad alta velocità Tianjin-Weifang, è stato completato mercoledì. Il ponte presenta una ferrovia ad alta velocità a doppio binario al livello inferiore e un’autostrada di prima classe a sei corsie a doppio senso di marcia al livello superiore. La ferrovia Tianjin-Weifang collegherà la stazione di Binhai a Tianjin, nella Cina settentrionale, e la stazione di Weifang Nord, nello Shandong, con una lunghezza totale di circa 349 chilometri e una velocità di progetto di 350 chilometri orari.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).