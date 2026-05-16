Cina: Dongfeng, decollato razzo vettore con cinque satelliti a bordo (1)

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Lijian-1 Y13, con cinque satelliti a bordo, decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nel nord-ovest della Cina, il 15 maggio 2026. Il razzo è decollato alle 12:33, ora di Pechino, e ha trasportato con successo i satelliti nelle orbite previste.

-Foto Xinhua-

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