SONGMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno streamer impegnato nelle dirette online (a sinistra) istruisce un principiante nella comunità di Dongcun, nella contea di Songming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 26 marzo 2026. La comunità di Dongcun era un tempo un villaggio povero a livello provinciale, alle prese con problemi quali il sottoutilizzo delle risorse e le difficoltà nello sviluppo industriale. Negli ultimi anni, la comunità ha rilanciato case rurali inutilizzate, edifici scolastici e altri spazi per sviluppare il turismo di soggiorno. Ripristinando le case vuote al loro aspetto originario per destinarle a homestay e riconvertendo strutture inutilizzate in complessi integrati di agricoltura, cultura e turismo con funzioni diversificate, la comunità ha trasformato risorse inattive in motori chiave per lo sviluppo del turismo rurale. Questo ha favorito un ecosistema industriale in cui ristorazione, alloggio, industrie culturali e creative, viaggi di studio, turismo del benessere e altri settori prosperano insieme.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).