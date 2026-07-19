Cina: delegati stranieri lodano sforzi Xizang per cooperazione trans-himalayana

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Funzionari e delegati internazionali che hanno partecipato a un forum tenutosi nella Regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, hanno sottolineato gli sforzi della regione per proteggere l’ambiente ecologico e promuovere la cooperazione internazionale tra le regioni himalayane.

Il quinto Forum Cina-Xizang per la cooperazione internazionale trans-himalayana, dedicato al tema “Promuovere l’armonia tra umanità e natura, condividere i risultati della cooperazione e dello sviluppo”, si è tenuto da giovedì a sabato nella città di Nyingchi e ha attirato partecipanti provenienti da 29 Paesi e regioni.

“La regione trans-himalayana è il tetto di innumerevoli montagne e la sorgente di migliaia di fiumi. Salvaguardare questa terra incontaminata è una responsabilità condivisa e una missione storica di tutti i Paesi della regione”, ha dichiarato Wang Guangqian, vicepresidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, il massimo organo consultivo politico del Paese.

Dal primo forum del 2018, la Cina ha condotto ampi scambi e forme di cooperazione con tutte le parti partecipanti nei settori della governance ambientale, dello sviluppo sostenibile, degli scambi culturali e dell’apprendimento reciproco, ottenendo risultati fruttuosi, ha affermato Wang venerdì, durante la cerimonia di apertura del forum.

Nel corso dell’edizione di quest’anno, i partecipanti hanno discusso di tutela ecologica, sviluppo del turismo culturale, cooperazione sportiva e salute sull’altopiano.

Oltre il 50% del territorio dello Xizang è stato incluso nelle “linee rosse” per la protezione ecologica, mentre il tasso di copertura forestale e quello della vegetazione delle praterie continuano ad aumentare di anno in anno nella regione. Lo Xizang rimane una delle regioni con la migliore qualità ambientale al mondo, secondo Wang Junzheng, segretario del Comitato della Regione autonoma dello Xizang del Partito comunista cinese.

“Abbiamo adottato i sistemi più rigorosi e il più severo Stato di diritto per proteggere l’ambiente ecologico”, ha affermato Wang.

Per molte persone, lo Xizang figura tra le principali destinazioni da visitare perché è un luogo in cui trovare armonia, pace e bellezza, ha dichiarato Gim Huay Neo, direttrice generale del Forum economico mondiale, durante il simposio parallelo sullo sviluppo di alta qualità della cultura e del turismo dell’altopiano.

“In un periodo di tensioni geopolitiche e frammentazione globale, i viaggi e il turismo diventano particolarmente importanti per creare ponti tra le culture, favorire i legami umani e creare esperienze condivise”, ha affermato. “L’Altopiano Qinghai-Tibet può essere un luogo in cui accogliamo le nostre differenze e, al tempo stesso, lavoriamo insieme per salvaguardare la nostra casa comune per le generazioni future”.

L’ambasciatore del Bangladesh in Cina, Md. Nazmul Islam, ha affermato che il forum è al tempo stesso tempestivo e profondamente rilevante, poiché riflette un’aspirazione collettiva che supera i confini e risuona profondamente con le realtà e le sfide affrontate da tutti i Paesi della regione.

“Forum come questo svolgono un ruolo importante nel promuovere il dialogo, costruire partenariati e generare idee innovative per affrontare le sfide comuni”, ha affermato. “Riunendo responsabili politici, studiosi, imprenditori e rappresentanti di diversi settori, questa piattaforma contribuisce a rafforzare la comprensione reciproca e incoraggia la cooperazione pratica”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)