Cina: dal 2023 oltre 50.000 giovani USA nel Paese per scambi culturali e studio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha accolto oltre 50.000 giovani statunitensi per scambi e visite di studio, raggiungendo l’obiettivo quinquennale fissato nel 2023, ha annunciato oggi il ministero dell’Istruzione.

I giovani visitatori statunitensi, provenienti dai 50 Stati del Paese e da Washington D.C., hanno raggiunto le 31 suddivisioni a livello provinciale della Cina, nonché le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

Hanno partecipato ad attività varie, tra cui corsi di lingua, campi estivi e invernali, competizioni sportive e studi accademici per ottenere crediti o titoli di studio.

Gli scambi hanno colmato lacune informative, rafforzando la buona volontà e contribuendo a legami bilaterali stabili, sani e sostenibili, ha dichiarato un funzionario del dipartimento per la cooperazione internazionale del ministero dell’Istruzione.

Il ministero incoraggia inoltre il settore pubblico e quello privato a compiere sforzi per ampliare gli scambi e trasformare gli impegni di breve periodo in solide partnership a lungo termine.

(ITALPRESS).