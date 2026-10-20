Cina critica divieto statunitense relativo a strumenti di IA di DeepSeek

PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina mantiene una coerente opposizione all’eccessiva estensione del concetto di sicurezza nazionale e alla politicizzazione delle questioni scientifiche, tecnologiche, economiche e commerciali, come dichiarato oggi dalla portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing ordinario con la stampa, dopo che ieri il governo statunitense aveva ordinato alle proprie agenzie di interrompere l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale della startup cinese DeepSeek.

“Salvaguarderemo con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi”, ha affermato Mao.

(XINHUA).