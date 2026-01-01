PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I commenti “irresponsabili”, che “distorcono i fatti”, formulati dal Giappone e da alcuni altri Paesi in merito alle necessarie azioni della Cina per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale sono estremamente ipocriti, ha dichiarato mercoledì un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Secondo i rapporti dei media, Giappone, Australia, le istituzioni dell’Unione europea e alcuni Paesi europei hanno espresso preoccupazione per le esercitazioni militari intorno all’isola di Taiwan.

Il portavoce Lin Jian ha osservato che tali Paesi e istituzioni fingono ignoranza di fronte alle forze separatiste che mirano all'”indipendenza di Taiwan” attraverso il rafforzamento militare e chiudono un occhio sulle interferenze esterne negli affari interni della Cina, mentre formulano commenti irresponsabili, scorretti e volti a scaricare le colpe contro le giuste e necessarie azioni della Cina a difesa della propria sovranità nazionale e integrità territoriale.

“Tali pratiche sono piuttosto ipocrite. La Cina vi si oppone fermamente e ha presentato severe rimostranze”, ha affermato Lin.

Il portavoce ha aggiunto che Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese e che la questione di Taiwan rientra interamente negli affari interni della Cina e non ammette interferenze da parte di forze esterne.

La situazione attuale nello Stretto di Taiwan è che entrambe le sponde dello Stretto appartengono a una sola Cina, e le maggiori minacce alla pace e alla stabilità attraverso lo Stretto sono rappresentate dagli atti separatisti per “l’indipendenza di Taiwan”, nonché dalla connivenza e dal sostegno delle forze esterne.

Il principio di una sola Cina rappresenta un consenso universale della comunità internazionale e una norma base che regola le relazioni internazionali, ha affermato Lin, osservando che esso costituisce il fondamento politico sulla base del quale la Cina mantiene le proprie relazioni con i 183 Paesi con cui ha stabilito relazioni diplomatiche. Giappone, Australia e i Paesi europei coinvolti hanno ciascuno assunto impegni politici su questa questione al momento dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche con la Cina.

La Cina sollecita con forza tali Paesi e istituzioni a rispettare rigorosamente il principio di una sola Cina, a cessare l’interferenza negli affari interni della Cina e a smettere di tollerare e sostenere gli atti separatisti delle forze per “l’indipendenza di Taiwan”, ha dichiarato Lin.

