Cina: crescita solida delle imprese statali nel periodo 2021-2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), le imprese statali cinesi (SOE) hanno registrato un miglioramento delle performance, rafforzando lo sviluppo sostenuto e sano dell’economia e della società.

Dal 2021 al 2025, il totale degli asset delle SOE inserite nel sistema di supervisione degli asset statali è aumentato a 387.000 miliardi di yuan (circa 55.220 miliardi di dollari), con un incremento medio annuo del 10,5%, secondo una recente conferenza nazionale delle autorità locali di regolamentazione degli asset statali.

Nei primi 11 mesi del 2025, le SOE sotto supervisione locale hanno registrato una produzione a valore aggiunto di 6.900 miliardi di yuan e completato investimenti in immobilizzazioni per un totale di 5.300 miliardi di yuan, sostenendo così la stabilità economica e il welfare pubblico.

“Le performance e i rendimenti delle imprese statali cinesi hanno un impatto diretto sul livello e sulla qualità dello sviluppo economico e sociale del Paese”, ha dichiarato Zhang Yuzhuo, a capo della Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali del Consiglio di Stato, durante la conferenza.

