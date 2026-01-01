PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continentale aiuterà le imprese e le aziende di Taiwan a cogliere le opportunità di sviluppo create dall’attuazione del 15esimo Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, ha dichiarato mercoledì una portavoce.

Zhang Han, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda dei media sulla versione 2025 del Catalogo delle industrie incentivate agli investimenti esteri.

La portavoce ha affermato che il catalogo appena presentato si concentra sull’innovazione scientifica e tecnologica e sulle nuove forze produttive di qualità. Fornirà un forte impulso agli imprenditori e alle imprese di Taiwan perché avviino attività, effettuino investimenti e promuovano la trasformazione e l’aggiornamento nella Cina continentale.

“Incoraggeremo e sosterremo le imprese su entrambe le sponde dello Stretto ad approfondire la cooperazione nelle catene industriali e di approvvigionamento, e le aiuteremo a realizzare uno sviluppo più solido nel nuovo ciclo di riforma e apertura”, ha dichiarato Zhang.

Il catalogo entrerà in vigore il primo febbraio 2026.

