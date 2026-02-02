CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Recentemente si è svolto online uno scambio culturale che ha coinvolto studenti a migliaia di chilometri di distanza, tra la Dongpo Primary School di Chengdu e la sua scuola partner, la Scuola Italiana Borro, in Italia.

Durante il programma, la Dongpo Primary School ha organizzato tre moduli tematici – “Esercizi di Wushu con poesia Dongpo”, “Ritmi del tè di Dongpo” e “Fragranza del tè di carta” – offrendo a insegnanti e studenti italiani un’introduzione alla cultura tradizionale cinese attraverso l’attività fisica, l’arte del tè e il design creativo.

Nelle sessioni di arti marziali e cultura del tè, gli studenti hanno eseguito una routine di Wushu a tema Dongpo accompagnata da una tradizionale danza del leone e dalla recitazione di poesie, dimostrando una combinazione di esercizio fisico e letteratura classica. Gli insegnanti hanno quindi illustrato le basi della cultura cinese del tè, tra cui la classificazione del tè, il simbolismo dietro ai servizi da tè con ciotole coperte e l’etichetta tradizionale per l’infusione della bevanda, offrendo al contempo una dimostrazione dal vivo. I partecipanti italiani hanno seguito attentamente le presentazioni e hanno interagito attivamente durante le attività.

L’ultima sessione, “Fragranza del tè di carta”, ha presentato un progetto artistico congiunto. Guidati dagli insegnanti, studenti di entrambi i Paesi hanno progettato e decorato insieme tazze da tè, combinando elementi cinesi con motivi italiani e creatività personale, mettendo in evidenza lo scambio culturale e la collaborazione.

I rappresentanti della scuola hanno affermato che l’evento mirava a promuovere la comprensione reciproca e ad aiutare gli studenti ad ampliare le proprie prospettive globali attraverso un’interazione culturale diretta.

Gli insegnanti della scuola partner italiana hanno elogiato lo scambio, affermando che ha offerto preziose conoscenze sulle tradizioni cinesi ed esprimendo la speranza di una maggiore cooperazione in futuro.

