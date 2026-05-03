Cina: le imprese straniere aumentano gli investimenti a Shanghai per cogliere le crescenti opportunità

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre un drone per le consegne depositava lentamente un pacco contenente cosmetici, l’Estee Lauder China Supply Chain Intelligent Operations Center è stato ufficialmente inaugurato nella municipalità orientale cinese di Shanghai.

Questa struttura intelligente supporta operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza personale, di “lights-out factory” per lo stoccaggio e il recupero delle merci, e si prevede che, rispetto al 2021, raddoppierà la copertura in Cina dei servizi di consegna entro il giorno successivo dell’azienda.

Con il mercato cinese della cosmetica che continua a espandersi e la domanda dei consumatori sempre più diversificata, l’azienda sta investendo in strutture innovative di questo tipo per aprire nuove prospettive in un contesto in evoluzione, ha detto Stephane de La Faverie, presidente e CEO di Estee Lauder Companies.

Ha aggiunto che Estee Lauder punta a rafforzare le proprie capacità digitali e intelligenti della catena di approvvigionamento e a continuare ad aumentare gli investimenti infrastrutturali per fornire ai consumatori cinesi servizi più efficienti e affidabili.

Estee Lauder è da tempo un investitore consolidato a Shanghai. Già nel 2006, l’azienda ha istituito il suo primo centro logistico nella municipalità e da allora ha continuato ad aumentare gli investimenti nel settore della catena di approvvigionamento cinese.

Dall’inizio di quest’anno, molte imprese straniere consolidate come Estee Lauder hanno continuato a espandere gli investimenti a Shanghai, evidenziando la fiducia costante del capitale internazionale nella vitalità economica sia di questa metropoli sia del mercato cinese.

Un ambiente imprenditoriale di alta qualità è una ragione chiave per cui il gruppo ZEISS continua ad aumentare i propri investimenti.

La Cina è il più grande mercato globale di ZEISS dal 2021, ha detto Martin Fischer, presidente e CEO di ZEISS Greater China.

Il campus della sede centrale dell’azienda per la Greater China, i cui lavori sono iniziati a febbraio di quest’anno con un investimento totale di 1,2 miliardi di yuan (circa 174,86 milioni di dollari statunitensi), rappresenta il suo più grande investimento infrastrutturale in Cina e un’importante pietra miliare nel suo processo di localizzazione.

Fischer ha detto che ciò che lo ha colpito di più è stato il fatto che i funzionari del governo locale hanno visitato più volte l’azienda per risolvere attivamente i problemi e rimuovere i principali ostacoli del progetto di costruzione. Grazie a una tale collaborazione efficiente, il progetto è avanzato senza intoppi ed è persino iniziato in anticipo rispetto al programma, ha aggiunto.

Fischer ha osservato che, dal suo ingresso in Cina nel 1957, ZEISS è cresciuta da società commerciale a pioniere industriale guidato dall’innovazione e dalla produzione. Nel 2025, i suoi ricavi a Shanghai hanno superato i 12,3 miliardi di yuan.

La Cina sta guidando il progresso tecnologico in diversi campi, il che aiuterà le aziende a trovare nuove opportunità di crescita in aree come la sanità, l’intelligenza artificiale e la manifattura avanzata, ha aggiunto.

Gli ultimi dati mostrano che Shanghai ha riconosciuto in totale 1.091 sedi regionali di multinazionali e 654 centri di ricerca e sviluppo a capitale straniero. Nei primi due mesi di quest’anno, nella municipalità sono state istituite 996 nuove imprese a capitale estero, in aumento del 14,1% su base annua.

“Ci aspettiamo una continua crescita positiva dei progetti di investimento straniero di nuova costituzione, degli investimenti esteri contrattualizzati e del capitale estero effettivamente utilizzato quest’anno, il che dimostra pienamente che Shanghai rimane una delle destinazioni preferite dagli investitori stranieri”, ha detto Shen Weihua, direttore della Commissione municipale del Commercio di Shanghai.

La Cina si sta impegnando a promuovere uno sviluppo economico di alta qualità attraverso un’apertura di alto livello. Il rapporto sul lavoro del governo di quest’anno ha chiesto di espandere stabilmente l’apertura istituzionale, promuovere il reinvestimento del capitale estero all’interno del Paese e l’espansione della produzione localizzata, e rafforzare i servizi per le imprese a investimento estero.

Wu Wei, vice sindaco esecutivo di Shanghai, ha detto che la metropoli sta coordinando il sostegno politico per realizzare questi obiettivi, inclusa l’istituzione di un meccanismo di tavola rotonda governo-imprese e la fornitura di “pacchetti di servizi” su misura per le principali imprese a capitale straniero.

“L’apertura è il più grande punto di forza di Shanghai”, ha detto Wu. Con quasi 80.000 imprese a capitale estero, Shanghai continuerà a espandere stabilmente l’apertura istituzionale, promuovere più progetti nei settori di recente apertura e ottimizzare i servizi alle imprese per mantenere un ambiente di sviluppo stabile e prevedibile, ha concluso.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).