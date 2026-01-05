CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha portato a termine la sua prima missione di addestramento per astronauti nelle grotte, nella municipalità sud-occidentale di Chongqing, con la partecipazione di 28 astronauti.

Organizzato e guidato dal Centro cinese per la ricerca e l’addestramento degli astronauti, l’addestramento, durato quasi un mese, ha riguardato oltre dieci ambiti, tra cui il monitoraggio ambientale, la mappatura delle grotte, le comunicazioni simulate spazio-terra e l’addestramento psicologico incentrato sul lavoro di squadra.

(ITALPRESS).