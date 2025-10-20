Cina: conclusa con successo prima fase della Fiera di Canton (2)

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un acquirente posa per una foto con una motocicletta nell’area espositiva motociclistica della 138esima edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 19 ottobre 2025. La prima fase della 138esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, si è conclusa domenica. Secondo le statistiche del China Foreign Trade Center, circa 157.900 acquirenti stranieri provenienti da 222 Paesi e regioni hanno partecipato all’evento offline.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).