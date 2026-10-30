Cina: completati i lavori del valico stradale dell’isola di Heixiazi (2)

FUYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra dei veicoli impegnati in una prova di percorrenza sulla strada che conduce al valico stradale dell’isola di Heixiazi, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 30 ottobre 2026. Oggi si è tenuta nella città di Fuyuan una cerimonia per il completamento dei lavori di costruzione del valico. Quest’ultimo garantirà un efficiente sdoganamento 24 ore su 24, alleviando efficacemente la pressione sulle operazioni di sdoganamento al valico di Fuyuan e approfondendo la cooperazione economica e commerciale e gli scambi culturali tra Cina e Russia.

-Foto Xinhua-

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