Cina: capitale del cashmere Qinghe esporta in oltre 30 Paesi e regioni (1)

QINGHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un livestreamer presenta dei prodotti in cashmere durante una sessione in diretta streaming in un laboratorio della Hebei Xinhua Cashmere Products Co., Ltd. nella contea di Qinghe, città di Xingtai, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 29 ottobre 2026. La contea di Qinghe, soprannominata la “capitale cinese del cashmere”, è un importante polo di lavorazione e vendita di questo prodotto nel Paese, e i suoi articoli vengono esportati in oltre 30 Paesi e regioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).