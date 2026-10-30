Cina: capitale del cashmere Qinghe esporta in oltre 30 Paesi e regioni (2)

QINGHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operaio al lavoro in un reparto di filatura del cashmere della M.ORO Cashmere nella contea di Qinghe, città di Xingtai, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 29 ottobre 2026. La contea di Qinghe, soprannominata la “capitale cinese del cashmere”, è un importante polo di lavorazione e vendita di questo prodotto nel Paese, e i suoi articoli vengono esportati in oltre 30 Paesi e regioni.

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(ITALPRESS).