ZHAOTONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 24 ottobre 2026 mostra il cantiere presso il tunnel di Junlian della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Kunming, al confine tra la provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan e quella del Sichuan. Ieri è stata posata sui binari l’ultima coppia di rotaie in acciaio lunghe 500 metri, segnando il completamento ufficiale della posa dei binari della ferrovia ad alta velocità.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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