ROMA (ITALPRESS) – Gli elettori di Brasile, Serbia e Bulgaria sono chiamati alle urne oggi. I primi per il ballottaggio presidenziale; in Serbia elezioni parlamentari anticipate, mentre in Bulgaria, alle Presidenziali, è favorita l’uscente Iliana Iotova.

SFIDA ALL’ULTIMO VOTO PER IL BALLOTTAGGIO TRA LULA E BOLSONARO

Il Brasile torna alle urne per il ballottaggio presidenziale tra il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt), e il senatore del Partito liberale (Pl) Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. La sfida arriva dopo un primo turno che ha riservato una sorpresa rispetto alle attese della vigilia: il candidato del Partito liberale ha ottenuto il 47,03% dei voti validi, contro il 45,16% di Lula, superando le previsioni di diversi sondaggi che davano il presidente in carica in vantaggio o in sostanziale parità.

IN SERBIA CONFRONTO TRA VUCIC E IL MOVIMENTO STUDENTESCO

La Serbia torna oggi alle urne per le elezioni parlamentari anticipate che vedono contrapposte la coalizione guidata dal presidente Aleksandar Vucic e la lista del movimento studentesco, nato dalle proteste per il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto nel novembre 2024 e costato la vita a 16 persone. Sono 6.450.523 gli

elettori registrati, chiamati a scegliere i 250 membri dell’Assemblea nazionale. Si voterà in 8.392 seggi, compresi quelli all’estero.

BULGARIA, PER LE PRESIDENZIALI IOTOVA IN TESTA NEI SONDAGGI

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – La Bulgaria torna oggi alle urne per eleggere il presidente della Repubblica, in una consultazione che vede favorita la presidente uscente Iliana Iotova, sostenuta dalla coalizione Progressista Bulgaria e dal Partito socialista,

davanti all’ex premier ad interim Andrey Gyurov, appoggiato dalle forze riformiste europeiste.

fonte foto IPA

(ITALPRESS).