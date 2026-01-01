NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comando del teatro orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) della Cina mercoledì ha annunciato di aver completato con successo le esercitazioni della “Missione di giustizia 2025”.

Attraverso tali esercitazioni, il comando ha testato pienamente le capacità di operazioni congiunte integrate delle proprie truppe, ha dichiarato Li Xi, portavoce del comando.

Le truppe continueranno a rafforzare la prontezza al combattimento attraverso un addestramento intenso, sventando con determinazione i tentativi dei secessionisti a Taiwan e le interferenze esterne, e tutelando con fermezza la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, ha affermato il funzionario.

Le esercitazioni, iniziate lunedì, hanno coinvolto unità dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Forza missilistica, operanti nello Stretto di Taiwan e nelle acque a nord, sud-ovest, sudest ed est dell’isola di Taiwan.

Le più recenti esercitazioni militari condotte dal PLA intorno all’isola hanno rappresentato un severo avvertimento alle forze separatiste per “l’indipendenza di Taiwan” e alle interferenze esterne, ha dichiarato Zhang Han, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi mercoledì.

Si è trattato di una mossa necessaria e giusta per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, ha aggiunto la funzionaria.

(ITALPRESS).