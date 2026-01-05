PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione economica della Cintura economica del fiume Yangtze, in Cina, è più che raddoppiata nell’ultimo decennio, ha dichiarato lunedì un funzionario.

La quota della cintura economica sul prodotto interno lordo del Paese è aumentata dal 42,2% al 47,3% negli ultimi dieci anni, ha osservato Wang Changlin, vice responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, intervenendo a una conferenza stampa.

Inoltre, la percentuale di tratti con una buona qualità dell’acqua nella cintura è aumentata nettamente dal 67% al 96,5%, ha aggiunto Wang.

Estendendosi per oltre 6.300 chilometri prima di sfociare nel Mar cinese orientale, il fiume Yangtze è il corso d’acqua più lungo della Cina. La cintura economica, che comprende 11 suddivisioni a livello provinciale, si è affermata come polo economico di primaria importanza per il Paese.

