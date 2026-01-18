Cina: cinque panda giganti incontrano il pubblico al Panda World di Fuzhou (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Ailun gusta il bambù al Panda World di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 17 gennaio 2026. Cinque panda giganti, arrivati da Chengdu, hanno incontrato il pubblico sabato in occasione della riapertura del Panda World di Fuzhou, dopo un periodo di adattamento di 20 giorni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]