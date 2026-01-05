YANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna mostra dei francobolli speciali che celebrano l’Anno del Cavallo a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 5 gennaio 2026. China Post lunedì ha presentato una serie di due francobolli speciali per celebrare l’imminente Anno del Cavallo dello zodiaco cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
