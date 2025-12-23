Cina: chiesta all’Olanda la revoca del provvedimento su Nexperia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio lunedì ha dichiarato che il governo olandese dovrebbe revocare immediatamente il proprio provvedimento amministrativo riguardante il produttore di semiconduttori Nexperia, una filiale oltreoceano dell’azienda cinese Wingtech.

Un portavoce del ministero ha osservato che la vicenda Nexperia è stata innescata da un intervento amministrativo inappropriato da parte del governo olandese nelle operazioni aziendali e ha chiesto che il provvedimento venga revocato immediatamente.

Il portavoce ha esortato il governo olandese a creare condizioni favorevoli per i negoziati tra le aziende coinvolte e a contribuire al ripristino della sicurezza e della stabilità delle catene industriali e di fornitura globali dei semiconduttori.

Il governo cinese ha già adottato misure concrete per concedere esenzioni alle esportazioni conformi destinate all’uso civile, creando così le condizioni essenziali per la stabilità e il flusso senza ostacoli della catena di fornitura dei semiconduttori, ha affermato il ministero.

(ITALPRESS).