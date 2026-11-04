CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un ospite sceglie prodotti culturali e creativi a tema panda a una fiera durante la Conferenza globale dei partner per i panda 2026 a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 3 novembre 2026. Il forum principale della conferenza si è aperto ieri nella provincia. A margine dell’evento si è tenuta una fiera che presentava una varietà di prodotti culturali e creativi a tema panda e che ha attirato molti ospiti.

-Foto Xinhua-

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