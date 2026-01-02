PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone posano per una foto in un’area panoramica del distretto di Pinggu a Pechino, capitale della Cina, il primo gennaio 2026. In tutta la Cina, la popolazione ha celebrato l’arrivo del 2026 con un’ampia varietà di festeggiamenti giovedì, primo giorno dell’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
