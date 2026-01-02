URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti della danza del leone interagiscono con il pubblico al Xinjiang International Grand Bazaar di Urumqi, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, il primo gennaio 2026. Giovedì l’evento ha attirato qui molte persone, mentre la popolazione si riuniva per celebrare l’arrivo del Capodanno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
