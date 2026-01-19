JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capsula di rientro del veicolo spaziale Shenzhou-20 fotografata nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 19 gennaio 2026. La capsula, senza astronauti a bordo, è atterrata nel sito alle 9:34 di lunedì (ora di Pechino), secondo la China Manned Space Agency (CMSA). Un’ispezione condotta sul posto ha confermato che l’esterno della capsula era nel complesso integro e che gli oggetti al suo interno erano in buone condizioni, ha dichiarato la CMSA, sottolineando che la missione di rientro del veicolo spaziale Shenzhou-20 è stata un completo successo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).