Cina-Cambogia-Thailandia: incontro tra ministri Esteri nello Yunnan, diffuso comunicato stampa

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’incontro dei ministri degli Esteri di Cina, Cambogia e Thailandia si è svolto con successo lunedì a Yuxi, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan.

Al termine del vertice trilaterale è stato diffuso un comunicato stampa che ha chiarito sotto cinque aspetti che Cambogia e Thailandia rafforzeranno ulteriormente la comunicazione, approfondiranno la comprensione reciproca e consolideranno gradualmente la situazione di cessate il fuoco, ripristineranno gli scambi bilaterali, ricostruiranno una fiducia politica reciproca, realizzeranno una svolta nelle relazioni e manterranno la pace regionale.

Dopo la firma di una dichiarazione congiunta che sancisce il cessate il fuoco, i ministri degli Esteri cambogiano e thailandese guidano le delegazioni nel vertice nello Yunnan dal 28 al 29 dicembre, su invito del ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

(ITALPRESS).