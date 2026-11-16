Cina: BMW avvia la produzione in serie del modello Neue Klasse

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – BMW ha avviato oggi la produzione in serie della iX3 di nuova generazione, il suo primo modello Neue Klasse interamente elettrico prodotto localmente, nel suo stabilimento di Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning.

La mossa segna un ulteriore passo nella strategia di localizzazione di BMW.

Raymond Wittmann, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG responsabile della produzione, ha dichiarato che BMW avvierà nei prossimi mesi la produzione di altri modelli, ampliando ulteriormente la propria gamma di prodotti per i clienti cinesi.

Secondo i piani dell’azienda, quasi 20 modelli nuovi e aggiornati dotati della tecnologia Neue Klasse arriveranno sul mercato cinese entro il 2027. Entro il 2030, BMW punta a portare a oltre il 95% la quota di veicoli prodotti localmente tra quelli venduti in Cina.

L’azienda sta inoltre valutando di ampliare le esportazioni di modelli prodotti in Cina da Shenyang verso i mercati esteri, tra cui il Sud-est asiatico.

La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale vengono integrate nella produzione per migliorare il controllo qualità e rendere il processo produttivo più trasparente e tracciabile, ha dichiarato Michele Melchiorre, vicepresidente senior per la tecnologia e la produzione di BMW Brilliance, la joint venture di BMW a Shenyang.

Shenyang è la più grande base produttiva di BMW al mondo. Dal 2010, la casa automobilistica tedesca vi ha investito oltre 120 miliardi di yuan (circa 17,9 miliardi di dollari) e a maggio di quest’anno è uscito dalla linea di produzione il settemilionesimo veicolo.

(ITALPRESS).