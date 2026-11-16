Iran, nessuna intesa con gli Stati Uniti alle condizioni attuali

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Non è possibile raggiungere un’intesa con gli Stati Uniti nelle condizioni attuali. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi in un’intervista alla televisione di Stato di Teheran, accusando Washington di utilizzare la diplomazia per guadagnare tempo e preparare un nuovo attacco. “Nella risposta alla proposta iraniana, gli Stati Uniti hanno rinviato l’attuazione di alcune condizioni a fasi successive. Questo significa che, nelle circostanze attuali, non si può raggiungere un’intesa”, ha affermato Gharibabadi.

Washington, ha aggiunto, deve prima fornire garanzie sul rispetto di tutte le condizioni poste da Teheran. La proposta iraniana prevede sette punti, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, lo sblocco dei beni iraniani congelati all’estero, risarcimenti per la guerra, garanzie di sicurezza e il riconoscimento di una gestione congiunta iraniano-omanita dello Stretto di Hormuz.

Secondo Gharibabadi, i tempi previsti per la riapertura dello Stretto, subordinata all’attuazione iniziale di tutte o gran parte delle condizioni, sono stati ridotti da sette a due giorni. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ribadito che la strada verso un accordo resta aperta se Washington accetterà le richieste iraniane, avvertendo però che il Paese non rimarrà in una situazione di “né guerra né pace”.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, ha invece escluso una sospensione temporanea dell’arricchimento dell’uranio per favorire un’intesa con gli Stati Uniti.

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