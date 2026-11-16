Italia-Kenya, firmato al Viminale un accordo di cooperazione sulla sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, rafforzamento della cooperazione tra le Forze di Polizia, contrasto all’immigrazione irregolare e al terrorismo: sono questi i principali ambiti di collaborazione al centro dell’Accordo firmato oggi al Viminale dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dal suo omologo keniano Onesimus Kipchumba Murkomen.

L’intesa si inserisce nel quadro del Piano Mattei per l’Africa e consolida il percorso di collaborazione avviato tra Italia e Kenya, dando seguito alla visita ufficiale del Ministro Piantedosi a Nairobi, lo scorso luglio, nel corso della quale erano state poste le basi per la definizione dell’Accordo.

“L’obiettivo è rendere ancora più efficace l’azione congiunta dei due Paesi nel contrasto alle principali minacce alla sicurezza, attraverso il rafforzamento dello scambio di informazioni operative – si legge in una nota del Viminale -. Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto delle reti criminali transnazionali, dei trafficanti di esseri umani e dei relativi flussi finanziari illeciti. L’Accordo prevede inoltre strumenti di cooperazione volti a rendere più efficaci e snelle le procedure di rimpatrio”.

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