ROMA (ITALPRESS) – Un attacco notturno con droni ucraini ha provocato incendi in quattro impianti industriali nella città di Azov, nella provincia di Rostov, in Russia. Colpito anche un deposito di carburante, provocando un grosso incendio. Kiev, nella notte, ha lanciato un vasto attacco contro Mosca.

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 1.336 droni ucraini ad ala fissa durante la notte, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti nei cieli delle regioni di Tver, Belgorod, Brjansk, Kursk, Kaluga e Tula.

Ulteriori intercettazioni sono state segnalate nelle regioni di Rjazan, Orel, Voronezh, Vladimir e Smolensk. Le operazioni di difesa aerea hanno interessato anche le regioni di Nizhny Novgorod, Rostov e Mosca, il territorio di Krasnodar e la penisola di Crimea.

Il ministero ha inoltre riferito dell’abbattimento di droni ucraini sopra le acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.

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