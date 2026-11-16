Al Cairo Investment Africa 2026, imprese e istituzioni a confronto

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Rafforzare le relazioni economiche tra Italia ed Egitto, accompagnare le imprese sui mercati africani e affiancare agli scambi commerciali nuove collaborazioni industriali e trasferimenti di competenze. Sono gli obiettivi emersi al Cairo dalla giornata di convegno di Investment Africa 2026, promossa da Delta Center al Mövenpick Cairo Media City, con l’agenzia di stampa Italpress nel ruolo di media partner.

Si sono conclusi i lavori del confronto istituzionale ed economico, momento centrale della missione in programma dal 15 al 18 novembre, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, organismi di sostegno all’internazionalizzazione e operatori dei due Paesi. Ad affiancare il convegno, un programma di incontri business to business per favorire contatti diretti tra le aziende italiane ed egiziane.

Tra le novità annunciate durante l’appuntamento, l’apertura di una sede di Delta Center al Cairo, domiciliata presso la Camera di Commercio Italiana per l’Egitto. Una scelta illustrata dal presidente Sandro Fratini come il passo successivo di un percorso che vede la società presente in Tunisia da oltre 25 anni.

“Rafforzeremo e daremo tutti i servizi di cui le nostre aziende italiane avranno bisogno, garantendo loro che noi saremo qui con loro. Quindi proporremo delle opportunità e li seguiremo passo passo”, ha dichiarato a margine dei lavori. L’obiettivo è assicurare continuità all’assistenza alle imprese, oltre la singola missione, dalla valutazione delle opportunità alla costruzione delle partnership.

“Le relazioni economiche si costruiscono di persona”, aveva sottolineato Fratini aprendo il convegno. “L’Egitto è oggi una porta d’ingresso verso l’Africa e il Medio Oriente e l’Italia ha un saper fare che il mondo riconosce. Quando si incontrano, nascono opportunità concrete per entrambi”. Il presidente di Delta Center ha richiamato il precedente appuntamento a Tunisi e la volontà di accompagnare gli imprenditori italiani nei mercati africani attraverso un percorso articolato in più tappe. Ha inoltre ricordato la collaborazione con la Regione Marche, presente all’iniziativa con una rappresentanza istituzionale e alcune aziende.

Il quadro delle relazioni bilaterali è stato delineato dall’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, che ha definito l’Egitto “un partner economico strategico per l’Italia nel Mediterraneo”, sottolineando la complementarità tra le due economie e i margini di ulteriore crescita. Secondo i dati illustrati dall’ambasciatore, nel 2025 l’interscambio commerciale ha raggiunto quasi sei miliardi di euro, con un incremento dell’11,7% sull’anno precedente. Nei primi sette mesi del 2026 gli scambi hanno sfiorato i 3,8 miliardi, in aumento del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le esportazioni italiane verso l’Egitto sono cresciute del 31,5%.

“Ciò dimostra che il Made in Italy continua a essere apprezzato e richiesto e che esiste spazio per crescere ancora”, ha osservato Palese, ricordando il ruolo dell’Egitto tra i Paesi prioritari del Piano Mattei. Energia, rinnovabili, infrastrutture, trasporti e logistica sono stati indicati tra gli ambiti centrali della collaborazione, insieme a meccanica, macchinari, agroindustria, tessile, design e arredamento. L’ambasciatore ha ribadito la disponibilità del Sistema Italia ad accompagnare le aziende, attraverso l’attività dell’Ambasciata e degli organismi di sostegno all’internazionalizzazione.

Dal versante egiziano, Mohamed Youssef, consigliere del CEO di GAFI, l’Autorità generale per gli investimenti e le zone franche, ha presentato il Paese non soltanto come mercato di consumo, ma come piattaforma produttiva e di esportazione. “È il momento giusto per venire in Egitto, iniziare a investire e rilanciare la cooperazione con le imprese egiziane”, ha affermato, richiamando lo sviluppo delle infrastrutture, la posizione geografica e il capitale umano.

Al centro dell’intervento anche i servizi di assistenza agli investitori, le procedure digitalizzate e le agevolazioni previste dalla legislazione nazionale. Sul miglioramento del clima imprenditoriale è intervenuta anche Mai El Gendy, general manager del Dipartimento di Promozione e Agevolazione di GAFI. “Abbiamo raggiunto 18 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri, con un aumento del 45% rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato, indicando nel dato un segnale della fiducia degli operatori internazionali. El Gendy ha illustrato il supporto offerto dall’Autorità nelle diverse fasi di avvio di un’attività, dalla costituzione delle società alla scelta del regime di investimento. “Non siamo soltanto un organismo di regolamentazione, ma agiamo come vostri consulenti”, ha spiegato.

Le prospettive economiche e industriali sono state approfondite da Lorenzo Tavazzi, senior partner di TEHA – The European House Ambrosetti, che ha richiamato la crescita del mercato egiziano, il peso demografico e la collocazione tra Europa, Africa, Golfo e Asia. Parlando a Italpress a margine dell’iniziativa, Tavazzi ha evidenziato una crescita del prodotto interno lordo pro capite del 46% negli ultimi dieci anni, indicando opportunità per le piccole e medie imprese italiane nell’agroindustria, nelle energie rinnovabili, nelle reti di trasmissione, nell’automazione industriale e nell’integrazione di software.

Spazio anche alle tecnologie per l’economia circolare, l’ambiente e la gestione idrica. “Le competenze italiane possono trovare un ottimo match con quelle egiziane”, ha sottolineato. A confermare l’attenzione delle aziende italiane per il mercato è stato Vincenzo Calì, direttore dell‘ufficio ICE in Egitto. “Stiamo vedendo crescere l’interesse delle aziende italiane: le aziende italiane vengono e noi le supportiamo”, ha dichiarato, ricordando la solidità dei rapporti costruiti nel tempo con le controparti locali, anche nelle fasi più difficili.

Calì ha inoltre annunciato la conclusione del proprio mandato dopo quattro anni nel Paese e il passaggio di consegne a Giovanni Di Fulco, presente in sala. Gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese sono stati al centro dell’intervento di Mariangela Alvino, Relationship Manager North and East Africa di Simest. La manager ha illustrato il sostegno offerto lungo il percorso di internazionalizzazione, dagli studi di fattibilità alla partecipazione a fiere, soffermandosi sulla “Misura Africa”, inserita nel quadro del Piano Mattei.

Uno strumento pensato per favorire gli investimenti nel continente attraverso finanziamenti agevolati e componenti a fondo perduto, secondo le caratteristiche dell’impresa e del programma di riferimento. Alvino ha richiamato anche i contributi sul credito all’esportazione e le possibilità di integrazione con gli strumenti di Sace. (Italpress).

Certificazioni, controlli di conformità e logistica sono stati invece i temi affrontati da Essam El-Naggar, presidente di GOEIC, l’Organizzazione generale egiziana per il controllo delle esportazioni e delle importazioni. El-Naggar ha illustrato i servizi a sostegno degli operatori, dalla banca dati sul commercio estero alla rete dei laboratori accreditati, richiamando inoltre il collegamento marittimo ro-ro tra Trieste e Damietta e le opportunità legate all’Area continentale africana di libero scambio. S

ul fronte ambientale ha citato il lavoro sul CBAM, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, precisando che il percorso con l’Unione europea non è ancora completato. Alla dimensione istituzionale si è affiancata quella del confronto tra operatori. Luca Bertoldi, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Egitto, ha riferito di circa 160 membri attesi agli incontri business to business, indicando in questa adesione un segnale dell’interesse del sistema produttivo e commerciale egiziano per l’Italia.

Una domanda che, ha spiegato, va oltre le tradizionali formule dell’export e comprende collaborazioni e trasferimenti di know-how, da strutturare sul piano commerciale e contrattuale. “La creazione del valore rimane il punto centrale delle nostre attività in Camera di Commercio e anche lo scopo finale di questo evento”, ha affermato. Il convegno si inserisce in una missione che prosegue nei prossimi giorni: per martedì 17 novembre il programma prevede la possibilità di continuare gli incontri d’affari al Cairo oppure di visitare aziende italiane nel distretto industriale di Borg El Arab, nell’area di Alessandria d’Egitto, con un momento di networking.

La conclusione della missione è prevista per mercoledì 18 novembre. “L’obiettivo resta lo stesso che ci guida da sempre: non un evento isolato, ma l’avvio di relazioni d’affari solide e durature tra imprenditori italiani ed egiziani”, ha sottolineato Fratini. “Il Mediterraneo non è un confine, ma uno spazio comune di crescita”.

-Foto Delta Center-

(ITALPRESS).