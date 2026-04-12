Cina: Beijing E-Town 2026, test su robot umanoidi per la mezza maratona (4)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due robot umanoidi fotografati prima dell’attività di test per la mezza maratona dei robot umanoidi della Beijing E-Town 2026, l’11 aprile 2026. Un’attività di test completa e sull’intero processo per la mezza maratona dei robot umanoidi della Beijing E-Town, in programma il 19 aprile 2026, si è svolta da ieri sera fino alle prime ore di stamattina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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