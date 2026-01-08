Cina: azienda italiana ottimista su mercato cinese di sport invernali

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Per Shen Yumei, il suo primo viaggio a Harbin, capoluogo della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, per partecipare a una fiera è stato una piacevole sorpresa, che le ha mostrato la vivacità del mercato locale degli sport invernali.

Shen ricopre il ruolo di direttrice marketing per l’area Cina di TechnoAlpin, azienda produttrice di attrezzature per sport invernali con sede in Italia. L’azienda detiene oltre il 60% della quota di mercato globale nei sistemi di innevamento e nelle macchine levigatrici per il ghiaccio, e i suoi prodotti sono ampiamente utilizzati nei principali eventi internazionali, tra cui i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e il prossimo appuntamento del 2026 a Milano-Cortina.

L’Harbin International Ice and Snow Economy Expo 2026, della durata di tre giorni, ha preso il via lunedì, attirando centinaia di imprese del settore delle attrezzature per ghiaccio e neve provenienti da tutto il mondo.

I padiglioni espositivi presentano un’ampia gamma di prodotti, dagli spazzaneve e motoslitte industriali senza pilota fino agli sci in fibra di carbonio e all’abbigliamento outdoor invernale.

“Speriamo di espandere il nostro mercato nello Heilongjiang grazie a questa fiera”, ha dichiarato Shen.

TechnoAlpin è entrata nel mercato cinese nel 2000 e ha consolidato la propria presenza nella città di Zhangjiakou, nella provincia dello Hebei, nel 2018. La sede di Zhangjiakou, che copre 18.000 metri quadrati, integra ricerca e sviluppo, assemblaggio, logistica e stoccaggio, ed è entrata in funzione nel 2020.

Shen ha attribuito le prospettive positive dell’azienda in Cina al forte sviluppo degli sport invernali nel Paese. “Eventi internazionali recenti come Pechino 2022 hanno alimentato una vera e propria espansione degli sport del ghiaccio e della neve in Cina, portando alla costruzione di più piste da sci e piste di pattinaggio in molte regioni. Continueremo a concentrare qui i nostri sforzi”, ha aggiunto la direttrice.

Shen ha spiegato che l’azienda rimane fermamente impegnata nel mercato cinese del post-Olimpiadi, con l’intenzione di istituire in Cina il suo quarto centro globale per le attrezzature.

“In futuro, i grandi comprensori sciistici professionali e le piste di ghiaccio in Cina avranno bisogno di attrezzature professionali e di servizi di consulenza. La domanda di esperienze legate agli sport del ghiaccio e della neve, sostenute da tecnologie come i sistemi di innevamento e i simulatori di sci, continua a crescere. Sono queste le opportunità di mercato che intendiamo cogliere, utilizzando potenzialmente il mercato cinese come base per raggiungere il Sudest asiatico, il Giappone e la Repubblica di Corea”, ha spiegato Shen.

“Con l’entusiasmo per gli sport del ghiaccio e della neve in costante aumento, il nostro prossimo passo sarà introdurre in Cina tecnologie e competenze avanzate in questo settore”, ha concluso Shen. “Puntiamo a fornire servizi completi ai clienti della regione per sostenere un fiorente sviluppo degli sport e dell’industria del ghiaccio e della neve nel Paese.

