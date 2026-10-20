Cina: avvertimento al Regno Unito contro dazi sul modello UE per EV cinesi

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Ieri la Cina ha esortato il Regno Unito a rispettare le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ad astenersi dal seguire l’Unione europea (UE) nell’adozione di misure restrittive nei confronti dei veicoli elettrici (EV) cinesi.

Un portavoce del ministero cinese del Commercio ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta alle notizie dei media secondo cui un ministro britannico avrebbe affermato che il Regno Unito e l’UE devono agire all’unisono per contrastare il “predominio” della Cina nel settore automobilistico e che il Regno Unito starebbe ancora discutendo con i partner europei un aumento dei dazi sui veicoli elettrici cinesi.

“La cooperazione tra Cina e Regno Unito nell’industria automobilistica si basa sulla complementarità dei punti di forza, sull’uguaglianza e sui vantaggi reciproci. La Cina e il Regno Unito sono importanti partner economici e commerciali”, ha dichiarato il portavoce.

Il funzionario ha esortato la parte britannica a “riflettere attentamente prima di agire” e a “non accodarsi all’UE”, aggiungendo che la Cina seguirà da vicino le mosse del Regno Unito e adotterà con fermezza contromisure per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle industrie cinesi, qualora il Regno Unito insistesse nell’adottare misure restrittive nei confronti dei veicoli elettrici cinesi.

(XINHUA).