Cina: aumentano i visitatori nei musei durante l’estate (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano il Museo di Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 25 luglio 2026. In molte regioni della Cina, i musei sono diventati mete popolari durante la calda estate, attirando grandi folle in cerca sia di conoscenza sia di refrigerio.

-Foto Xinhua-

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