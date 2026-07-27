Cina: natura rigogliosa nel Parco nazionale delle zone umide di Fujin (3)

FUJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 16 luglio 2026, mostra una veduta del Parco nazionale delle zone umide di Fujin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Grazie ad anni di ripristino ecologico, il parco presenta oggi un ecosistema rigoglioso e una bellezza naturale mozzafiato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]