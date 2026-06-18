Cina: attività tradizionali in vista del Dragon Boat Festival (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’insegnante guida i bambini nella preparazione degli zongzi, un alimento tradizionale cinese per celebrare il Duanwu Festival, in una scuola dell’infanzia nella città di Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 16 giugno 2026. Diverse attività si sono svolte in tutta la Cina per accogliere l’imminente Duanwu Festival, o Dragon Boat Festival, che quest’anno cade il 19 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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